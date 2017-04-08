На Запоріжжі чиновники привласнювали кошти переселенців
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 8 квітня. УНН. Трьох посадовців управління праці та соціального захисту населення одного з районів Запоріжжя, які систематично виводили бюджетні кошти виділені державою на підтримку внутрішньо переміщених осіб, викрила Служба безпеки України. Про це УНН повідомили у прес-центрі СБУ.
“Зловмисники оформлювали пакет документів для проведення виплат особам, які насправді не мали права на їх отримання. Потім за домовленістю з керівництвом однієї з банківських установ оформлювали банківські картки, куди безпідставно зараховували бюджетні (соціальні та пенсійні) виплати, які згодом переводили у готівку та вивозили до тимчасово окупованих територій. Усього зловмисники встигли вивести з держбюджету приблизно 12 мільйонів гривень”, — йдеться у повідомленні.
Раніше, у грудні 2016 року, оперативники СБУ затримали двох організаторів оборудки під час перевезення на тимчасово окуповані території понад ста тисяч гривень, отриманих у банківських установах обласного центру. Усім членам злочинної організації оголошено про підозру за ст.255 (створення злочинної організації), 258-3 (створення терористичної організації), 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, під час проведення оперативних заходів ГУ ДФС у Миколаївській області спільно з прокуратурою Миколаївської області виявлено факт шахрайських дій з боку службових осіб одного з приватних підприємств, які заволоділи бюджетними коштами, виділеними на закупівлю для потреб Южноукраїнської атомної електростанції електричного обладнання.