В Запорожской области чиновники присваивали средства переселенцев

"Злоумышленники оформляли пакет документов для проведения выплат лицам, которые на самом деле не имели права на их получение. Затем по договоренности с руководством одного из банковских учреждений оформляли банковские карточки, куда безосновательно приписывали бюджетные (социальные и пенсионные) выплаты, которые впоследствии переводили в наличные и вывозили к временно оккупированных территорий. Всего злоумышленники успели вывести из госбюджета примерно 12 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Ранее, в декабре 2016 года, оперативники СБУ задержали двух организаторов сделки при перевозке на временно оккупированных территориях более ста тысяч гривен, полученных в банковских учреждениях областного центра. Всем членам преступной организации объявлено о подозрении в ст.255 (создание преступной организации), 258-3 (создание террористической организации), 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во время проведения оперативных мероприятий ГУ ГФС в Николаевской области совместно с прокуратурой Николаевской области выявлен факт мошеннических действий со стороны должностных лиц одного из частных предприятий, которые завладели бюджетными средствами, выделенными на закупку для нужд Южноукраинской атомной электростанции электрического оборудования.