В Запорожской области чиновники присваивали средства переселенцев

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52462 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105205 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161990 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119112 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118142 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113440 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104883 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107234 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103717 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155189 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Запорожской области чиновники присваивали средства переселенцев

В Запорожской области чиновники присваивали средства переселенцев

Киев  •  УНН

 • 15126 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 8 апреля. УНН. Троих сотрудников управления труда и социальной защиты населения одного из районов Запорожья, которые систематически выводили бюджетные средства выделенные государством на поддержку внутренне перемещенных лиц, разоблачила Служба безопасности Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-центре СБУ.

"Злоумышленники оформляли пакет документов для проведения выплат лицам, которые на самом деле не имели права на их получение. Затем по договоренности с руководством одного из банковских учреждений оформляли банковские карточки, куда безосновательно приписывали бюджетные (социальные и пенсионные) выплаты, которые впоследствии переводили в наличные и вывозили к временно оккупированных территорий. Всего злоумышленники успели вывести из госбюджета примерно 12 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Ранее, в декабре 2016 года, оперативники СБУ задержали двух организаторов сделки при перевозке на временно оккупированных территориях более ста тысяч гривен, полученных в банковских учреждениях областного центра. Всем членам преступной организации объявлено о подозрении в ст.255 (создание преступной организации), 258-3 (создание террористической организации), 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во время проведения оперативных мероприятий ГУ ГФС в Николаевской области совместно с прокуратурой Николаевской области выявлен факт мошеннических действий со стороны должностных лиц одного из частных предприятий, которые завладели бюджетными средствами, выделенными на закупку для нужд Южноукраинской атомной электростанции электрического оборудования.

Украинские Национальные Новости

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