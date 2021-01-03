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На Запоріжжі браконьєри виловили червонокнижної риби на близько 115 тис. гривень

Київ • УНН

 • 30250 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Біля Бердянська правоохоронці затримали порушників, які вбраконьєрили червонокнижну рибу. За оцінкою експертів, сума збитку, завданного державі, складає близько 115 тис. грн, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Запоріжжі браконьєри виловили червонокнижної риби на близько 115 тис. гривень

"За оперативною інформацією прикордонники Бердянського загону виявили на узбережжі Азовського моря двох осіб. Порушники на маломірному судні типу "Казанка-2М" за допомогою забороненого знаряддя лову здійснили незаконний вилов водних біоресурсів. В улові браконьєрів серед переважно піленгасів були також два осетри, які занесені у Червону книгу України. За оцінкою експертів, сума збитку завдана державі складає близько 115 тис. грн", - повідомили у ДПСУ.

За підхід плавзасобом до берега поза об’єктом базування прикордонники склали протокол за ст.202 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

За грубе порушення правил рибальства представник рибоохоронного патруля склав протоколи за ч.4 ст.85 КУпАП. Водні живі ресурси випущено у природне середовище в живому вигляді.

Правопорушників передали співробітникам Національної поліції. Вирішується питання щодо початку кримінального провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального Кодексу України "Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом". Санкція цієї статті передбачає штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні відчуження затримали чоловіка за браконьєрство і вбивство лося.

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