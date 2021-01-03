В Запорожской области браконьеры выловили краснокнижной рыбы на около 115 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Возле Бердянска правоохранители задержали нарушителей, которые браконьерили краснокнижную рыбу. По оценке экспертов, сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 115 тыс. грн, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"По оперативной информации пограничники Бердянского отряда обнаружили на побережье Азовского моря двух человек. Нарушители на маломерном судне типа "Казанка-2М" с помощью запрещенного орудия лова осуществили незаконный вылов водных биоресурсов. В улове браконьеров среди преимущественно пиленгаса были также два осетра, которые занесены в красную книгу Украины. По оценке экспертов, сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 115 тыс. грн", - сообщили в ГПСУ.
За подход плавсредством к берегу вне объекта базирования пограничники составили протокол по ст.202 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП).
За грубое нарушение правил рыболовства представитель рыбоохранного патруля составил протоколы по ч.4 ст.85 КУоАП. Водные живые ресурсы выпущены в естественную среду в живом виде.
Правонарушителей передали сотрудникам Национальной полиции. Решается вопрос о начале уголовного производства по ч. 1 ст. 249 Уголовного Кодекса Украины "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом". Санкция этой статьи предусматривает штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет.
Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения задержали мужчину за браконьерство и убийство лося.