На замовлення РФ: у Дніпрі конструкторське бюро модернізувало інфраструктуру окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Дніпрі діяло конструкторське бюро, яке співпрацювало з РФ і займалося модернізацією об’єктів енергетичної інфраструктури окупованого Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.
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За даними СБУ, конструкторське бюро отримувало значні контракти від уряду РФ, вартість одного становила приблизно 260 млн руб.(3,5 млн дол.).
Серед їхніх проектів — виконання конструкторських робіт на об’єктах "КримТЕЦ": "Сімферопольської ТЕЦ", "Камиш-Бурунської ТЕЦ" і "ТЕЦ Сакських теплових мереж".
Зловмисники, щоб обійти український закон і "не співпрацювати з окупантами", створили кілька компаній в РФ, які формально прикривали їхню діяльність: брали участь у тендерах, від їхнього імені укладали угоди щодо реконструкції енергетичних об’єктів окупованого півострова.
Під час обшуків, які провели в офісному приміщенні та за адресами мешкання зловмисників, вилучено:
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- технічну документацію щодо проведення робіт на підприємствах, розташованих у Криму;
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- платіжні картки російських банків;
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- печатки утворених на території РФ афілійованих компаній.
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У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України здійснюють низку експертиз.
Організаторам злочинної діяльності планують повідомити про підозру. Наразі тривають слідчі дії для встановлення й покарання всіх причетних осіб.