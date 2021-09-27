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По заказу РФ: в Днепре конструкторское бюро модернизировало инфраструктуру оккупированного Крыма

Киев  •  УНН

 • 19711 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Днепре действовало конструкторское бюро, которое сотрудничало с РФ и занималось модернизацией объектов энергетической инфраструктуры оккупированного Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, конструкторское бюро получало значительные контракты от правительства РФ, стоимость одного составляла примерно 260 млн руб. (3,5 млн долл.).

Среди их проектов — выполнение конструкторских работ на объектах "КрымТЭЦ": "Симферопольского ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и "ТЭЦ Сакских тепловых сетей".

Злоумышленники, чтобы обойти украинский закон и "не сотрудничать с оккупантами", создали несколько компаний в РФ, которые формально прикрывали их деятельность: участвовали в тендерах, от их имени заключали соглашения по реконструкции энергетических объектов оккупированного полуострова.

Во время обысков, которые провели в офисном помещении и по адресам проживания злоумышленников, изъято:

  • техническую документацию по проведению работ на предприятиях, расположенных в Крыму;
  • платежные карточки российских банков;
  • печати образованных на территории РФ аффилированных компаний.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины осуществляют ряд экспертиз.

Организаторам преступной деятельности планируют сообщить о подозрении. Сейчас продолжаются следственные действия для установления и наказания всех причастных лиц.

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