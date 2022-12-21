На заміну колаборантам на Луганщину окупанти завезли 15 чиновників із новосибірська - ОВА

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 15276 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 49047 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 88865 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 139920 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 164870 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 340506 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 218109 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193114 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 325966 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458963 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75521 перегляди

Нідерланди направлять Україні 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників

31 березня, 13:53 • 30140 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 33789 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 34258 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 33120 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 340501 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 325963 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 543987 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 675076 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 695420 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75521 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113566 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198625 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224686 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217700 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

На заміну колаборантам на Луганщину окупанти завезли 15 чиновників із новосибірська - ОВА

На заміну колаборантам на Луганщину окупанти завезли 15 чиновників із новосибірська - ОВА

Київ • УНН

 • 127424 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. З російського новосибірська прибули 15 чиновників для формування "влади" у тимчасово захопленому Біловодську на Луганщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Луганську ОВА.

Цитата

"Для формування складу окупаційної влади в Біловодську росіяни завезли 15 чиновників з новосибірська. Ці особи мають замінити колаборантів, які "не виправдали довіри", та імітуватимуть "народну владу" громади, налагоджуватимуть репресивну машину в населеному пункті. Соціальна напруга зростає", - ідеться у повідомленні ОВА у Телеграм.

Деталі

Також на окупованій частині Луганщини знов спостерігається дефіцит пального. Востаннє це сталося під час результативних наступальних дій ЗСУ на Харківщині. Як зазначили в ОВА, найнадійнішим варіантом є нелегальне придбання бензину у бюджетних організацій або силових структур, які мають достатній запас пального, "втім, далеко не в кожного є такі зв’язки та зайві кошти".

Окрім того, ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських окупантів та найманців приватних військових компаній.

"Луганська міська багатопрофільна лікарня теж вже облаштована під військовий шпиталь, який навіть встигли перевантажити пораненими окупантами. Не набагато краща ситуація в росіян і в Первомайську. Там "вагнерівці", як справжні чоловіки, лікуються та мешкають у пологовому відділенні", - додають в ОВА.

Доповнення

Жителі тимчасово окупованого Сєвєродонецька Луганської області повідомляють, що під виглядом ремонтних робіт росіяни грабують їхні квартири.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$82,400.10
Золото
$3,156.60
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.33