На заміну колаборантам на Луганщину окупанти завезли 15 чиновників із новосибірська - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. З російського новосибірська прибули 15 чиновників для формування "влади" у тимчасово захопленому Біловодську на Луганщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Луганську ОВА.
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"Для формування складу окупаційної влади в Біловодську росіяни завезли 15 чиновників з новосибірська. Ці особи мають замінити колаборантів, які "не виправдали довіри", та імітуватимуть "народну владу" громади, налагоджуватимуть репресивну машину в населеному пункті. Соціальна напруга зростає", - ідеться у повідомленні ОВА у Телеграм.
Деталі
Також на окупованій частині Луганщини знов спостерігається дефіцит пального. Востаннє це сталося під час результативних наступальних дій ЗСУ на Харківщині. Як зазначили в ОВА, найнадійнішим варіантом є нелегальне придбання бензину у бюджетних організацій або силових структур, які мають достатній запас пального, "втім, далеко не в кожного є такі зв’язки та зайві кошти".
Окрім того, ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських окупантів та найманців приватних військових компаній.
"Луганська міська багатопрофільна лікарня теж вже облаштована під військовий шпиталь, який навіть встигли перевантажити пораненими окупантами. Не набагато краща ситуація в росіян і в Первомайську. Там "вагнерівці", як справжні чоловіки, лікуються та мешкають у пологовому відділенні", - додають в ОВА.
Доповнення
Жителі тимчасово окупованого Сєвєродонецька Луганської області повідомляють, що під виглядом ремонтних робіт росіяни грабують їхні квартири.