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На замену коллаборантам в Луганскую область оккупанты завезли 15 чиновников из новосибирска - ОВА

На замену коллаборантам в Луганскую область оккупанты завезли 15 чиновников из новосибирска - ОВА

Киев • УНН

 • 127424 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Из российского новосибирска прибыли 15 чиновников для формирования "власти" во временно захваченном Беловодске в Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Луганскую ОВА.

Цитата

"Для формирования состава оккупационных властей в Беловодске россияне завезли 15 чиновников из новосибирска. Эти лица должны заменить коллаборантов, которые "не оправдали доверия", и будут имитировать "народную власть" громады, налаживать репрессивную машину в населенном пункте. Социальное напряжение", – говорится в сообщении ОВА в Телеграм.

Детали

Также на оккупированной части Луганской области снова наблюдается дефицит горючего. В последний раз это произошло во время результативных наступательных действий ВСУ в Харьковской области. Как отметили в ОВА, самым надежным вариантом является нелегальное приобретение бензина у бюджетных организаций или силовых структур, имеющих достаточный запас горючего, "впрочем, далеко не у каждого есть такие связи и лишние средства".

Кроме того, враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых российских оккупантов и наемников частных военных компаний.

"Луганская городская многопрофильная больница тоже уже обустроена под военный госпиталь, который даже успели перегрузить ранеными оккупантами. Не намного лучше ситуация у россиян и в Первомайске. Там "вагнеровцы", как настоящие мужчины, лечатся и живут в родильном отделении", - добавляют в ОВА.

Дополнение

Жители временно оккупированного Северодонецка Луганской области сообщают, что под видом ремонтных работ россияне грабят их квартиры.

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