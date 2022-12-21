На замену коллаборантам в Луганскую область оккупанты завезли 15 чиновников из новосибирска - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Из российского новосибирска прибыли 15 чиновников для формирования "власти" во временно захваченном Беловодске в Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Луганскую ОВА.
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"Для формирования состава оккупационных властей в Беловодске россияне завезли 15 чиновников из новосибирска. Эти лица должны заменить коллаборантов, которые "не оправдали доверия", и будут имитировать "народную власть" громады, налаживать репрессивную машину в населенном пункте. Социальное напряжение", – говорится в сообщении ОВА в Телеграм.
Детали
Также на оккупированной части Луганской области снова наблюдается дефицит горючего. В последний раз это произошло во время результативных наступательных действий ВСУ в Харьковской области. Как отметили в ОВА, самым надежным вариантом является нелегальное приобретение бензина у бюджетных организаций или силовых структур, имеющих достаточный запас горючего, "впрочем, далеко не у каждого есть такие связи и лишние средства".
Кроме того, враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых российских оккупантов и наемников частных военных компаний.
"Луганская городская многопрофильная больница тоже уже обустроена под военный госпиталь, который даже успели перегрузить ранеными оккупантами. Не намного лучше ситуация у россиян и в Первомайске. Там "вагнеровцы", как настоящие мужчины, лечатся и живут в родильном отделении", - добавляют в ОВА.
Дополнение
Жители временно оккупированного Северодонецка Луганской области сообщают, что под видом ремонтных работ россияне грабят их квартиры.