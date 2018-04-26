На залізничному вокзалі у Бахмуті вилучили пакет з гранатами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Бахмуті Донецької області на залізничному вокзалі вилучили пакет з гранатами. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Донецькій області, передає УНН.
"Вчора вранці працівник залізничного вокзалу під час огляду території виявила підозрілий пакет та набрала 102. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка обмежила доступ до місця події та взяла квадрат під контроль. Вилучено Ф-1 та дві РГД-5, а поряд – запали, які спрямовано на експретизу", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановлюють особу власника пакунку.
Як повідомляв УНН, у селищі міського типу Мирне Мелітопольського району стався вибух, внаслідок якого голова селищної ради отримав тілесні ушкодження.