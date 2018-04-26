На железнодорожном вокзале в Бахмуте изъяли пакет с гранатами

"Вчера утром работник железнодорожного вокзала во время осмотра территории обнаружила подозрительный пакет и набрала 102. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая ограничила доступ к месту происшествия и взяла квадрат под контроль. Изъято Ф-1 и две РГД-5, а рядом - запалы, которые направленны на експретизу ", - говорится в сообщении.



Правоохранители устанавливают личность владельца пакета.



Как сообщал УНН, в поселке городского типа Мирное Мелитопольского района произошел взрыв, в результате которого председатель поселкового совета получил телесные повреждения.