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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На железнодорожном вокзале в Бахмуте изъяли пакет с гранатами

Киев • УНН

 • 8482 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Бахмуте Донецкой области на железнодорожном вокзале изъяли пакет с гранатами. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

На железнодорожном вокзале в Бахмуте изъяли пакет с гранатами

"Вчера утром работник железнодорожного вокзала во время осмотра территории обнаружила подозрительный пакет и набрала 102. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая ограничила доступ к месту происшествия и взяла квадрат под контроль. Изъято Ф-1 и две РГД-5, а рядом - запалы, которые направленны на експретизу ", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают личность владельца пакета.

Как сообщал УНН, в поселке городского типа Мирное Мелитопольского района произошел взрыв, в результате которого председатель поселкового совета получил телесные повреждения.

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