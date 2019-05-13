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На західному кордоні України черг немає

На західному кордоні України черг немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Наразі на західному кордоні України немає скупчень автотранспорту. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

“На західному кордоні (України — ред.) немає скупчення автотранспорту, напруження яке ми спостерігали з початку минулого тижня вирівнялося. Наразі всі пункти пропуску завантажені в межах стандартних середньодобових показників, тобто черг немає там”, — сказав Слободян.

За його словами, якщо там є по 10-20 автомобілів то це абсолютно нормально.

Також, він зазначив, що у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня на українському кордоні не було допущено серйозних правопорушень.

“В четвер, 9 травня на кордоні не було допущено провокацій, ввезення в Україну зброї, наркотиків, засобів терору”, — сказав Слободян.

Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали легковий автомобіль Audi, який був у міжнародному розшуку.

Українські Національні Новини

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