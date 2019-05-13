На западной границе Украины очередей нет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Сейчас на западной границе Украины нет скопления автотранспорта. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.
"На западной границе (Украины - ред.) нет скопления автотранспорта, напряжение которое мы наблюдали с начала прошлой недели выровнялось. Сейчас все пункты пропуска загружены в пределах стандартных среднесуточных показателей, то есть очередей там нет", - сказал Слободян.
По его словам, если там есть по 10-20 автомобилей то это совершенно нормально.
Также он отметил, что в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая на украинской границе не было допущено серьезных правонарушений.
"В четверг, 9 мая на границе не было допущено провокаций, ввоз в Украину оружия, наркотиков, средств террора", - сказал Слободян.
Напомним, пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали легковой автомобиль Audi, который был в международном розыске.