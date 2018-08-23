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На Закарпатті знайшли чоловіка, якого шукали понад тиждень

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Рятувальники у Закарпатській області знайшли чоловіка, якого шукали понад тиждень. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Закарпатській області, передає УНН.

На Закарпатті знайшли чоловіка, якого шукали понад тиждень

"Понад тиждень, а саме з 15 серпня, правоохоронні органи, рятувальники та родичі шукали цього чоловіка, який пішов з дому до лісу і не повернувся. З інформації рідних стало відомо, що людина страждає на тимчасову втрату пам’яті", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники знайшли чоловіка вчора, 22 серпня. Тоді чергове відділення рятувальників виїхало в с. Вільхівка для надання допомоги місцевому населенню. Коли вони поверталися після проведення робіт в розташування частини, слідуючи за маршрутом напрямку с. Сільце, побачили чоловіка, який рухався вздовж автошляху.

"Зовнішній вигляд людини (виснаженість, відсутність взуття та неохайність) вказував на те, що з ним не все гаразд. Рятувальники зупинилися й почали розпитувати, куди він йде та чи не потребує він допомоги. У ході спілкування з’ясувалося, що людина не пам’ятає, як вона тут опинилася, й невідомо, куди їй далі йти. Хоча чоловік повідомив, як його звати й що проживає він у с. Негровець. Це і послужило для рятувальників приводом, що, можливо, це той самий чоловік, котрого шукають вже понад тиждень. Про всяк випадок працівники ДСНС зв’язалися з ймовірними родичами й попросили їх приїхати для встановлення особи. І вони не помилилися, Виявилося, що це саме він", - зазначили рятувальники.

Нагадаємо, у полі у Чернігівській області знайшли маленького хлопчика. Шукали понад півдоби. 

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