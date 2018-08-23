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На Закарпатье нашли мужчину, которого искали больше недели

Киев • УНН

 • 10513 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Спасатели в Закарпатской области нашли мужчину, которого искали больше недели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Закарпатской области, передает УНН.

На Закарпатье нашли мужчину, которого искали больше недели

"Больше недели, а именно с 15 августа, правоохранительные органы, спасатели и родственники искали этого человека, который ушел из дома в лес и не вернулся. Из информации родных стало известно, что мужчина страдает временной потерей памяти", - говорится в сообщении.

Спасатели нашли мужчину вчера, 22 августа. Тогда дежурное отделение спасателей выехало в с. Ольховка для оказания помощи местному населению. Когда они возвращались после проведения работ в расположение части, следуя по маршруту направлении с. Сельцо, увидели мужчину, который двигался вдоль автодороги.

"Внешний вид человека (усталость, отсутствие обуви и неряшливость) указывал на то, что с ним не все в порядке. Спасатели остановились и начали расспрашивать, куда он идет и не нуждается ли он в помощи. В ходе общения выяснилось, что человек не помнит, как он здесь оказался, и неизвестно, куда ему дальше идти. Хотя он сообщил, как его зовут и что проживает он в с. Негровец. Это и послужило для спасателей поводом, что, возможно, это тот самый мужчина, которого ищут уже больше недели. На всякий случай работники ГСЧС связались с вероятными родственниками и попросили их приехать для установления личности. И они не ошиблись, оказалось, что это именно он", - отметили спасатели.

Напомним, в поле в Черниговской области нашли маленького мальчика. Искали более полусуток.

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