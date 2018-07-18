На Закарпатті зі стрільбою затримали наркозбувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. На Закрпатті правоохоронці затримали групу наркозбувачів. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України, передає УНН.
"Під час затримання один зі зловмисників чинив опір поліцейським. Для зупинки його транспортного засобу поліцейські застосували вогнепальну зброю. Ніхто з людей не постраждав. Слідчі дії тривають", - йдеться у повідомленні.
Так, було встановлено, що учасники групи упродовж тривалого часу займалися виготовленням та постачанням наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах як на території регіону, так і поза його межами.
У затриманих вилучено велику партію наркотичних засобів, а також вогнепальну та холодну зброю.
Нагадаємо, сьогодні місцеві мешканці повідомляли, що у Мукачево поблизу ринку "ГІД" проводиться спецоперація, до якої долучені групи спецпризначенців, під час якої правоохоронці заблокували легковий автомобіль.