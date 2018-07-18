На Закарпатье со стрельбой задержали наркосбытчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. На Закрпатье правоохранители задержали группу наркосбытчиков. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.
"Во время задержания один из злоумышленников оказал сопротивление полицейским. Для остановки его транспортного средства полицейские применили огнестрельное оружие. Никто из людей не пострадал. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.
Так, было установлено, что участники группы на протяжении длительного времени занимались изготовлением и поставкой наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах как на территории региона, так и за его пределами.
У задержанных изъята крупная партия наркотических средств, а также огнестрельное и холодное оружие.
Напомним, сегодня местные жители сообщали, что в Мукачево возле рынка "ГИД" проводится спецоперация, к которой приобщены группы силовиков, во время которой правоохранители заблокировали легковой автомобиль.