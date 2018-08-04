На Закарпатті жінка намагалась продати сусідку з дитиною для жебракування
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Мукачеві Закарпатської області жінка намагалась продати для трудової експлуатації хлопчика 2016 року народження, а також його 39-річну матір. За це вона вимагала 2,5 тисячі доларів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції, передає УНН.
"Правоохоронці встановили, що 38-річна жителька Мукачевого за 2,5 тисячі доларів США мала передати для трудової експлуатації – жебракування – хлопчика 2016 року народження і його 39-річну матір, інваліда 3-ої групи, які жили в сусідньому будинку", - йдеться у повідомленні.
Зловмисницю затримали в момент передачі дитини та отримання грошей. Зараз її поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
За вчинене їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.
Нагадаємо, вчора правоохоронці затримали двох кримінальних авторитетів Шостки.