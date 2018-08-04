На Закарпатье женщина пыталась продать соседку с ребенком для попрошайничества

"Правоохранители установили, что 38-летняя жительница Мукачево за 2,5 тысячи долларов США должна была передать для трудовой эксплуатации - попрошайничество - мальчика 2016 рождения и его 39-летнюю мать, инвалида 3-й группы, живших в соседнем доме", - говорится в сообщении.

Злоумышленницу задержали в момент передачи ребенка и получения денег. Сейчас ее поместили в изолятор временного содержания.

За совершенное ей грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

Напомним, вчера правоохранители задержали двух криминальных авторитетов Шостки.