На Закарпатье женщина пыталась продать соседку с ребенком для попрошайничества
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Мукачево Закарпатской области женщина пыталась продать для трудовой эксплуатации мальчика 2016 рождения, а также его 39-летнюю мать. За это она требовала 2,5 тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.
"Правоохранители установили, что 38-летняя жительница Мукачево за 2,5 тысячи долларов США должна была передать для трудовой эксплуатации - попрошайничество - мальчика 2016 рождения и его 39-летнюю мать, инвалида 3-й группы, живших в соседнем доме", - говорится в сообщении.
Злоумышленницу задержали в момент передачи ребенка и получения денег. Сейчас ее поместили в изолятор временного содержания.
За совершенное ей грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.
Напомним, вчера правоохранители задержали двух криминальных авторитетов Шостки.