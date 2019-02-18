На Закарпатті захворюваність на кір знову зростає
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. За минулий тиждень відмічається зростання захворюваності на кір. Про це повідомляє Закарпатський обласний центр здоров’я, передає УНН.
“На минулому тижні зареєстровано 136 випадків кору, що на 11% більше, ніж за попередній тиждень (136 проти 123 випадків). В структурі захворілих дітей до 17 років складають 68% (92 вип.), дорослі — 32% (44 вип.)”, — йдеться у повідомленні.
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За оперативними даними центру здоров’я, із 136 хворих не мають щеплень проти кору 90 осіб (66,2%), отримали лише 1 дозу вакцини 23 особи (16,9%).
Зареєстровано 20 випадків у Перечинському районі, 18 — у Хустському, 14 — в Ужгородському, 12 — у Виноградівському районах та по 10 — у м. Ужгороді, Мукачівському та Рахівському районах, на інших адмінтериторіях виявлено поодинокі випадки (менше 10).
З початку 2019 року в області зареєстровано 1020 випадки кору, тобто хворіють 81 особа на 100 тисяч населення. Серед захворілих 689 дітей до 17 років (68%) та 331 дорослих (33%).
Нагадаємо, за минулий тиждень (08.02 — 15.02.2019) із симптомами гострої респіраторної інфекції до закладів охорони здоров’я області звернулося 6 340 осіб, показник захворюваності становить 503 на 100 тис. населення та знаходиться нижче визначеного епідемічного порогу на 17%. Реєструється зменшення кількості звернень у порівнянні з попереднім тижнем на 20% (на 1621 випадок).