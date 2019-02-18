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На Закарпатті захворюваність на кір знову зростає

На Закарпатті захворюваність на кір знову зростає

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. За минулий тиждень відмічається зростання захворюваності на кір. Про це повідомляє Закарпатський обласний центр здоров’я, передає УНН.

“На минулому тижні зареєстровано 136 випадків кору, що на 11% більше, ніж за попередній тиждень (136 проти 123 випадків). В структурі захворілих дітей до 17 років складають 68% (92 вип.), дорослі — 32% (44 вип.)”, — йдеться у повідомленні.

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За оперативними даними центру здоров’я, із 136 хворих не мають щеплень проти кору 90 осіб (66,2%), отримали лише 1 дозу вакцини 23 особи (16,9%).

Зареєстровано 20 випадків у Перечинському районі, 18 — у Хустському, 14 — в Ужгородському, 12 — у Виноградівському районах та по 10 — у м. Ужгороді, Мукачівському та Рахівському районах, на інших адмінтериторіях виявлено поодинокі випадки (менше 10).

З початку 2019 року в області зареєстровано 1020 випадки кору, тобто хворіють 81 особа на 100 тисяч населення. Серед захворілих 689 дітей до 17 років (68%) та 331 дорослих (33%).

Нагадаємо, за минулий тиждень (08.02 — 15.02.2019) із симптомами гострої респіраторної інфекції до закладів охорони здоров’я області звернулося 6 340 осіб, показник захворюваності становить 503 на 100 тис. населення та знаходиться нижче визначеного епідемічного порогу на 17%. Реєструється зменшення кількості звернень у порівнянні з попереднім тижнем на 20% (на 1621 випадок).

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