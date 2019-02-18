На Закарпатье заболеваемость корью снова растет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. За прошедшую неделю отмечается рост заболеваемости корью. Об этом сообщает Закарпатский областной центр здоровья, передает УНН.
"На прошлой неделе зарегистрировано 136 случаев кори, что на 11% больше, чем за предыдущую неделю (136 против 123 случаев). В структуре заболевших детей до 17 лет составляют 68% (92 случаев), взрослые - 32% (44 случаев)", - говорится в сообщении.
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По оперативным данным центра здоровья, из 136 больных не имеют прививок против кори 90 человек (66,2%), получили только 1 дозу вакцины 23 человека (16,9%).
Зарегистрировано 20 случаев в Перечинском районе, 18 - Хустском, 14 - в Ужгородском, 12 - Виноградовском районах и 10 - в г. Ужгороде, Мукачевском и Раховском районах, на других админтерритория выявлены единичные случаи (менее 10).
С начала 2019 году в области зарегистрировано 1020 случаев кори, то есть болеют 81 человек на 100 тысяч населения. Среди заболевших 689 детей до 17 лет (68%) и 331 взрослых (33%).
Напомним, за прошедшую неделю (08.02 - 15.02.2019) с симптомами острой респираторной инфекции в учреждения здравоохранения области обратилось 6340 человек, показатель заболеваемости составляет 503 на 100 тыс. населения и ниже определенного эпидемического порога на 17%. Регистрируется уменьшение количества обращений по сравнению с предыдущей неделей на 20% (на 1621 случай).