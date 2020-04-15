На Закарпатті зафіксовано вже 110 випадків COVID-19, вилікувалось 13 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Станом на 9 годину 15 квітня, на Закарпатті було зафіксовано 110 хворих на COVID-19, з них 13 людей - вже офіційно вилікувались. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА, передає УНН.
Так, у 110 осіб встановлено діагноз COVID-19, 20 з яких - медичні працівники.
"13 закарпатців, у яких був підтверджений коронавірус методом ПЛР, одужали", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що 4 людини померло, один із них-лікар.
"Станом на ранок 15 квітня, обласним лабораторним центром проведено 612 досліджень COVID-19 методом ПЛР. 8924 людей знаходяться на самоізоляції", - резюмують в ОДА.
Нагадаємо, що на Закарпатті закінчився термін самоізоляції у 14 тис. 186 мешканців області, які прибули з інших держав.