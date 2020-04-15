На Закарпатті зафіксовано вже 110 випадків COVID-19, вилікувалось 13 людей

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Станом на 9 годину 15 квітня, на Закарпатті було зафіксовано 110 хворих на COVID-19, з них 13 людей - вже офіційно вилікувались. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА, передає УНН.