На Закарпатье зафиксировано уже 110 случаев COVID-19, вылечились 13 человек

КИЕВ. 15 апреля. УНН. По состоянию на 9:00 15 апреля, на Закарпатье было зафиксировано 110 больных COVID-19, из них 13 человек - уже официально вылечились. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА, передает УНН.