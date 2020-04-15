На Закарпатье зафиксировано уже 110 случаев COVID-19, вылечились 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. По состоянию на 9:00 15 апреля, на Закарпатье было зафиксировано 110 больных COVID-19, из них 13 человек - уже официально вылечились. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА, передает УНН.
Так, у 110 человек установлен диагноз COVID-19, 20 из которых - медицинские работники.
"13 закарпатцев, у которых был подтвержден коронавирус методом ПЦР, выздоровели", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что 4 человека умерли, один из них-врач.
"По состоянию на утро 15 апреля, областным лабораторным центром проведено 612 исследований COVID-19 методом ПЦР. 8924 человек находятся на самоизоляции", - резюмируют в ОГА.
Напомним, что на Закарпатье истек срок самоизоляции у 14 тыс. 186 жителей области, которые прибыли из других государств.