На Закарпатті виявили 15 чоловіків, які переховувалися від мобілізації
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На Закарпатті виявили 15 чоловіків призовного віку, які переховувалися в готелях від мобілізації. Про це УНН повідомляє з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
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“Учора військовослужбовці Чопського загону виявили в Ужгородському районі 15 чоловіків призовного віку, які, найвірогідніше, переховувалися в готелях прикордоння від мобілізації”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомили, що дев'ятьох ймовірних ухилістів правоохоронці виявили під час перевірки готелів у межах ділянки відповідальності відділу "Великий Березний". Ще шестеро перебували у готелі у районі міста Чоп.
Як зазначили, усім 15 чоловікам від 22 до 43 років. Вони є вихідцями з південних та східних областей України. Представник військового комісаріату їм вручив повістки для того, щоб стати на військовий облік.
Додамо
Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач повідомляв, що непідготовлених українських військових не буде відправлено на передову.
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