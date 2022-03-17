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На Закарпатье обнаружили 15 мужчин, которые скрывались от мобилизации

Киев • УНН

 • 147202 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. На Закарпатье обнаружили 15 мужчин призывного возраста, которые скрывались в гостиницах от мобилизации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Цитата

“Вчера военнослужащие Чопского отряда обнаружили в Ужгородском районе 15 мужчин призывного возраста, которые, вероятнее всего, скрывались в отелях пограничья от мобилизации”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщили, что девять вероятных уклонистов правоохранители обнаружили во время проверки отелей в пределах участка ответственности отдела "Великий Березной". Еще шестеро находились в гостинице в районе города Чоп.

Как отметили, всем 15 мужчинам от 22 до 43 лет. Они выходцы из южных и восточных областей Украины. Представитель военного комиссариата им вручил повестки для постановки на воинский учет.

Добавим

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач сообщал, что неподготовленных украинских военных не будут отправлять на передовую.

Напомним

На границе с Молдовой украинские пограничники обнаружили бэби-бокс, в котором прятался мужчина.

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