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На Закарпатті викрили схему ввезення до України товарів без сплати податків та митних платежів

На Закарпатті викрили схему ввезення до України товарів без сплати податків та митних платежів

Київ • УНН

 • 9548 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Закарпатті викрили діяльність підприємств, які функціонували використовуючи різні схеми умисного ухилення від сплати податків та митних платежів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Закарпатської області.

“Підприємці ввозили до України різноманітні товари, які користуються високим попитом у населення без їх розмитнення або ж розмитнювали із значним заниженням їх митної вартості”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що товари, зазвичай переміщувались через пункти пропуску Закарпатської митниці ДФС. За кордоном, їх попередньо подрібнювали на невеликі партії у межах норми, нібито для особистих потреб громадян та перевозили через кордон пасажирськими та вантажно-пасажирськими мікроавтобусами.

Надалі товари акумулювали на складах до переміщення усієї партії, а уже після достатнього накопичення реалізовувались по всій території України за готівку по ринковим цінам поза офіційним обліком та без сплати відповідних податків і зборів.

Загалом, за результатами проведених обшуків у Мукачеві, правоохоронцями вилучено близько 10 тисяч позицій дитячих іграшок, посуду та кухонних наборів. Їх орієнтовна вартість складає понад 7 мільйонів гривень.

При обшуку складу у Виноградові виявлено та вилучено 1183 найменування різноманітної побутової (телевізори, холодильники, пральні машини, тощо) та сільськогосподарської техніки (мотокоси, квадроцикли, газонокосарки та інше). Приблизна вартість вилученої техніки складає понад 5 млн грн.

У обох випадках також вилучено різноманітні фінансово-господарські документи та чорнові записи.

На даний час триває подальше досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.212 КК України. Вживаються заходи до визначення розміру заподіяних державі збитків.

Нагадаємо, у Львівській області правоохоронці попередили три факти контрабанди у нашу країну товарів європейських виробників на більше ніж 1,7 мільйона гривень.

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