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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70981 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 83875 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 96960 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94341 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106047 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91249 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131103 просмотра

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На Закарпатье разоблачили схему ввоза в Украину товаров без уплаты налогов и таможенных платежей

На Закарпатье разоблачили схему ввоза в Украину товаров без уплаты налогов и таможенных платежей

Киев  •  УНН

 • 9548 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. На Закарпатье разоблачили деятельность предприятий, функционировавших используя различные схемы умышленного уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

“Предприниматели ввозили в Украину разнообразные товары, которые пользуются высоким спросом у населения без их растаможивания или растаможивали со значительным занижением их таможенной стоимости”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что товары, обычно перемещались через пункты пропуска Закарпатской таможни ГФС. За рубежом, их предварительно измельчали на небольшие партии в пределах нормы, якобы для личных нужд граждан и перевозили через границу пассажирскими и грузо-пассажирскими микроавтобусами.

В дальнейшем товары аккумулировали на складах к перемещению всей партии, а уже после достаточного накопления реализовывались по всей территории Украины за наличные по рыночным ценам вне официального учета и без уплаты соответствующих налогов и сборов.

В целом, по результатам проведенных обысков в Мукачево, правоохранителями изъято около 10 тысяч позиций детских игрушек, посуды и кухонных наборов. Их ориентировочная стоимость составляет более 7 млн гривен.

При обыске состава в Виноградове обнаружено и изъято 1183 наименования различной бытовой (телевизоры, холодильники, стиральные машины и т.д.) и сельскохозяйственной техники (мотокосы, квадроциклы, газонокосилки и прочее). Приблизительная стоимость изъятой техники составляет более 5 млн грн.

В обоих случаях также изъято различные финансово-хозяйственные документы и черновые записи.

В настоящее время продолжается дальнейшее досудебное расследование по рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины. Принимаются меры к определению размера причиненного государству ущерба.

Напомним, во Львовской области правоохранители предупредили три факта контрабанды в нашу страну товаров европейских производителей на более чем 1,7 миллиона гривен.

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