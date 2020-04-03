На Закарпатье разоблачили схему ввоза в Украину товаров без уплаты налогов и таможенных платежей

“Предприниматели ввозили в Украину разнообразные товары, которые пользуются высоким спросом у населения без их растаможивания или растаможивали со значительным занижением их таможенной стоимости”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что товары, обычно перемещались через пункты пропуска Закарпатской таможни ГФС. За рубежом, их предварительно измельчали на небольшие партии в пределах нормы, якобы для личных нужд граждан и перевозили через границу пассажирскими и грузо-пассажирскими микроавтобусами.

В дальнейшем товары аккумулировали на складах к перемещению всей партии, а уже после достаточного накопления реализовывались по всей территории Украины за наличные по рыночным ценам вне официального учета и без уплаты соответствующих налогов и сборов.

В целом, по результатам проведенных обысков в Мукачево, правоохранителями изъято около 10 тысяч позиций детских игрушек, посуды и кухонных наборов. Их ориентировочная стоимость составляет более 7 млн гривен.

При обыске состава в Виноградове обнаружено и изъято 1183 наименования различной бытовой (телевизоры, холодильники, стиральные машины и т.д.) и сельскохозяйственной техники (мотокосы, квадроциклы, газонокосилки и прочее). Приблизительная стоимость изъятой техники составляет более 5 млн грн.

В обоих случаях также изъято различные финансово-хозяйственные документы и черновые записи.

В настоящее время продолжается дальнейшее досудебное расследование по рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины. Принимаются меры к определению размера причиненного государству ущерба.

Напомним, во Львовской области правоохранители предупредили три факта контрабанды в нашу страну товаров европейских производителей на более чем 1,7 миллиона гривен.