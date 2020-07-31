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Під виглядом годинників і флешок в Україну намагалися ввезти засоби для прихованого стеження

Під виглядом годинників і флешок в Україну намагалися ввезти засоби для прихованого стеження

Київ • УНН

 • 13068 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Житель Закарпаття намагався ввезти з Угорщини в Україну засоби для прихованого стеження. При цьому, ззовні вони були схожі на звичайні побутові предмети: наручні годинники, флешки, ручки, запальнички Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Закарпатської області, передає УНН.

"34-річний краянин організував незаконне ввезення на Закарпаття предметів для негласного аудіо та відеоконтролю, які потім планував збувати на території області. Ззовні вони були схожі на звичайні побутові предмети: наручні годинники, флешки, ручки, запальнички", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловіка затримали співробітники СБУ при спробі перетнути україно-угорський кордон у пункті пропуску "Вилок". Він намагався пройти митний контроль через "зелений коридор". 

Однак, серед його особистих речей було виявлено предмети для прихованого збору інформації

За фактом спроби контрабандного ввезення до України спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.201 КК України.

Як повідомляв УНН, на Донбасі викрили спробу переправити культурні цінності з України в Росію.

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