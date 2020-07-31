Под видом часов и флешек в Украину пытались ввезти средства для скрытой слежки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Житель Закарпатья пытался ввезти из Венгрии в Украину средства для скрытого слежения. При этом, внешне они были похожи на обычные бытовые предметы: наручные часы, флешки, ручки, зажигалки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области, передает УНН.
"34-летний краянин организовал незаконный ввоз на Закарпатье предметов для негласного аудио и видеоконтроля, которые затем планировал сбывать на территории области. Внешне они были похожи на обычные бытовые предметы: наручные часы, флешки, ручки, зажигалки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину задержали сотрудники СБУ при попытке пересечь украинско-венгерскую границу в пункте пропуска "Вилок". Он пытался пройти таможенный контроль через "зеленый коридор". Однако, среди его личных вещей были обнаружены предметы для скрытого сбора информации.
По факту попытки контрабандного ввоза в Украину специальных технических средств негласного получения информации открыто уголовное производство по ч.1 ст.201 УК Украины.
Как сообщал УНН, на Донбассе разоблачили попытку переправить культурные ценности из Украины в Россию.