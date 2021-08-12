На Закарпатті від COVID-19 щеплено вже близько тисячі ромів

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“За нашим підрахунком щеплено близько тисячі ромів. На повільну вакцинацію впливає антиреклама. Місцевим лікарям та адміністраціям варто більше працювати над цим та співпрацювати з місцевою громадою”, — сказав Горват.

За його словами, в Ужгородському районі щеплено понад 200 ромів. Горват додав, що вакцинація в ромських поселеннях, попередньо триватиме до Нового року.

Доповнення

В кінці липня цього року Мирослав Горват повідомив, що в Ужгороді Закарпатської області почали вакцинувати від COVID-19 ромське поселення.

В Україні 21 липня стартував п’ятий етап вакцинації від COVID-19. В МОЗ повідомили, що повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже майже 2,6 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже 7 мільйонів щеплень. Нагадаємо, Кабінет міністрів України оновив Національний план вакцинації проти COVID-19 до 31 грудня 2021 року. З вересня в Україні мають робити понад 8 млн щеплень щомісяця.