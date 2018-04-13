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На Закарпатті в річку знесло Mercedes разом з чоловіком і дитиною

На Закарпатті в річку знесло Mercedes разом з чоловіком і дитиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Рахівському районі Закарпатської області чоловік ледь не втопив свій Mercedes, намагаючись його помити в річці. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ДСНС області, передає УНН.

12 квітня о 14:15 рятувальникам повідомили про те, що в межах смт Великий Бичків Рахівського району в річку Шакурка знесло автомобіль разом з людьми. До місця пригоди на спецавтомоблі поспішили рятувальники державного пожежно-рятувального поста смт Великий Бичків.

З'ясувалося, що під час відпочинку чоловік вирішив помити свій " Mercedes". Під'їхавши ближче до води, він і незчувся, як його позашляховик почав провалюватися, а стрімка течія занесла машину аж на середину річки. На цей момент в салоні також знаходилася його малолітня дитина. На щастя, до приїзду рятувальників, батько з сином таки зуміли вибратися на дах іномарки.

Бійці ДСНС під'їхали ближче до потерпілих, наскільки це дозволяли умови. А далі, за допомогою драбини, рятувальники спочатку доправили на берег хлопчика, а потім допомогли батькові. Після того, як люди вже знаходилися у безпеці, рятувальники, при допомозі буксирувального тросу, витягнули з водяної пастки й транспортний засіб. Ніхто з потерпілих медичної допомоги не потребував.

Як повідомляв УНН, у Тернопільській області у результаті дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі Збараж-Підволочиськ троє хлопців загинуло, двоє потрапили з переохолодженням до лікарні, а в реанімаційному відділенні опинилася дівчина.

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