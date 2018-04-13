На Закарпатье в реку снесло Mercedes вместе с мужчиной и ребенком

12 апреля в 14:15 спасателям сообщили о том, что в пределах пгт Великий Бычков Раховского района в реку Шакурка снесло автомобиль вместе с людьми. К месту происшествия на спецавтомобли поспешили спасатели государственного пожарно-спасательного поста пгт Великий Бычков.

Выяснилось, что во время отдыха мужчина решил помыть свой "Mercedes". Подъехав ближе к воде, он и не заметил, как его внедорожник начал проваливаться, а стремительное течение занесла машину на середину реки. На данный момент в салоне также находилась его малолетний ребенок. К счастью, до приезда спасателей, отец с сыном сумели выбраться на крышу иномарки.

Бойцы ГоСЧС подъехали ближе к потерпевшим, насколько позволяли условия. А дальше, с помощью лестницы, спасатели сначала доставили на берег мальчика, а потом помогли отцу. После того, как люди уже находились в безопасности, спасатели, при помощи буксировочного троса вытащили из водяной ловушки и транспортное средство. Никто из пострадавших медицинской помощи не нуждался.

Как сообщал УНН, в Тернопольской области в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Збараж-Подволочиск трое ребят погибли, двое попали с переохлаждением в больницу, а в реанимационном отделении оказалась девушка.