На Закарпатті у селевий потік потрапив легковик із пасажирами
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні,3 лютого, у с.Білин Рахівського району зійшов селевий потік, який перекрив трасу державного значення “Мукачеве—Рогатин”, повідомляють УНН у прес-службі Закарпатської ОДА.
Також під селевий потік потрапило легкове авто з пасажирами.
“Для розчистки дороги задіяна техніка Ясінянського держлісгоспу, автодорожники та бригада місцевих селян. Незважаючи на попередження про неможливість руху, водій одного з легковиків, що стояли на трасі, спробував прорватися через затор і застряг. Силами важкої техніки автомобіль відбуксирували в безпечне місце, водія з пасажирами відігріли й напоїли гарячим чаєм. Станом на 8:30 селевий потік у Білині розчищений, рух автомобілів по трасі „Мукачеве—Рогатин“ відновлено”, — повідомляє голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.
Окрім того, у ніч на п’ятницю в р.Тиса почався льодохід. В окремих місцях висота льодових крижин сягала 3-4 метрів. У межах Рахова відбулося незначне підняття рівня води в Тисі.
Загрози паводку поки що немає, рятувальники та водники слідкують за ситуацією.