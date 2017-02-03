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В Закарпатской области в селевой поток попала легковушка с пассажирами

Киев • УНН

 • 9515 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня, 3 февраля, в с. Билын Раховского района сошел селевой поток, который перекрыл трассу государственного значения "Мукачево-Рогатин", сообщают УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА.

В Закарпатской области в селевой поток попала легковушка с пассажирами

Также в селевой поток попал легковой автомобиль с пассажирами.

"Для расчистки дороги задействована техника Ясинянского лесхоза, автодорожники и бригада местных жителей. Несмотря на предупреждение о невозможности движения, водитель одного из легковых авто, стоявших на трассе, попытался прорваться через затор и застрял. Силами тяжелой техники автомобиль отбуксировали в безопасное место, водителя с пассажирами отогрели и напоили горячим чаем. По состоянию на 8:30 селевой поток расчищен, движение автомобилей по трассе "Мукачево-Рогатин" восстановлено", - сообщает глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Кроме того, в ночь на пятницу на р. Тиса начался ледоход. В отдельных местах высота ледовых льдин достигала 3-4 метров. На территории Рахова произошло незначительное повышение уровня воды в р. Тиса.

Угрозы паводка пока нет, спасатели и водники следят за ситуацией.

Напомним, 2 февраля в Закарпатской области сошло несколько лавин.

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