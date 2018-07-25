На Закарпатті тимчасово не пропускають осіб в одному з пунктів пропуску
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Сьогодні тимчасово припинили пропуск осіб через кордон в пункті пропуску "Ужгород" через заміну електрообладнання. Про це повідомила прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, передає УНН.
"Сьогодні, як повідомила словацька сторона, в пункті пропуску "Ужгород" з 9:00 до 14:00 години у зв'язку із заміною електрообладнання буде припинено пропуск осіб через державний кордон", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що подорожні, які планують перетинати українсько-словацький кордон, можуть скористатися послугами інших пунктів пропуску, які працюватимуть у звичному режимі.
Нагадаємо, через ремонтні роботи обмежили рух транспортних засобів в пункті пропуску "Дякове" у Закарпатській області, на кордоні з Румунією.