На Закарпатті тимчасово не пропускають осіб в одному з пунктів пропуску

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Сьогодні тимчасово припинили пропуск осіб через кордон в пункті пропуску "Ужгород" через заміну електрообладнання. Про це повідомила прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, передає УНН.

"Сьогодні, як повідомила словацька сторона, в пункті пропуску "Ужгород" з 9:00 до 14:00 години у зв'язку із заміною електрообладнання буде припинено пропуск осіб через державний кордон", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що подорожні, які планують перетинати українсько-словацький кордон, можуть скористатися послугами інших пунктів пропуску, які працюватимуть у звичному режимі.

Нагадаємо, через ремонтні роботи обмежили рух транспортних засобів в пункті пропуску "Дякове" у Закарпатській області, на кордоні з Румунією. 

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