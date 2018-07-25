На Закарпатье временно не пропускают в одном из пунктов пропуска
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Сегодня временно прекратили пропуск лиц через границу в пункте пропуска "Ужгород" из-за замены электрооборудования. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
"Сегодня, как сообщила словацкая сторона, в пункте пропуска "Ужгород" с 9:00 до 14:00 в связи с заменой электрооборудования будет прекращен пропуск лиц через государственную границу", - говорится в сообщении.
Отмечено, что путешественники, которые планируют пересекать украинскую-словацкую границу, могут воспользоваться услугами других пунктов пропуска, которые будут работать в обычном режиме.
Напомним, из-за ремонтных работ ограничено движение транспортных средств в пункте пропуска "Дьяково" в Закарпатской области, на границе с Румынией.