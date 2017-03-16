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На Закарпатті сталася пожежа в Долині нарцисів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У Долині нарцисів, що на Закарпатті, частково вигоріло близько 1 га території, передає УНН з посиланням на ВВС

Як заявили у Карпатському біосферному заповіднику, вигоріло близько 1 га території, проте нарциси не постраждали. Пожежу спричинив підпал сухої трави.

"Нарциси ще в землі, на глибині 20-25 см. Тому для них біди немає", - розповіла інспектор заповідника Олена Бабич.

Як повідомляв УНН, рятувальники загасили пожежу на заводі з обробки металу в Хмельницькому.

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