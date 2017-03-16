На Закарпатье произошел пожар в Долине нарциссов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Долине нарциссов на Закарпатье, частично выгорело около 1 га территории, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Как заявили в Карпатском биосферном заповеднике, выгорело около 1 га территории, однако нарциссы не пострадали. Причиной пожара стал поджог сухой травы.
"Нарциссы еще в земле, на глубине 20-25 см. Поэтому для них беды нет", - рассказала инспектор заповедника Елена Бабич.
Как сообщал УНН, спасатели потушили пожар на заводе по обработке металла в Хмельницком .