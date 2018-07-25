На Закарпатті шукають маленьку дівчинку, яка впала в річку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Дівчинка 2015 року народження впала в річище річки Лазещина у Закарпатській області та потонула. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Закарпатській області, передає УНН.
"24 липня 2018 року о 21:15 до ОКЦ (оперативно-координаційного центру, - ред.) поступило повідомлення про те, що в с.Лазещина Рахівського району в русло річки Лазещина впала та потонула мешканка с.Лезещина 2015 року народження. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучалося відділення ДПРП смт. Ясіня", - йдеться в повідомленні.
Тіло дитини не знайшли. Продовження пошукових робіт заплановано на 25 липня.
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Нагадаємо, водолази витягли зі ставка у Чернівецькій області тіло 11-річного хлопчика, який потонув.