На Закарпатье ищут маленькую девочку, которая упала в реку

"24 июля 2018 года в 21:15 в ОКЦ (оперативно-координационный центр, - ред.) поступило сообщение о том, что в с.Лазещина Раховского района в русло реки Лазещина упала и утонула жительница с. Лазещина 2015 года рождения. Для проведения поисково-спасательных работ привлекалось отделение ДПРП пгт. Ясиня", - говорится в сообщении.

Тело ребенка не нашли. Продолжение поисковых работ запланировано на 25 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России в результате опрокидывания лодки погибли трое детей

Напомним, водолазы вытащили из пруда в Черновицкой области тело 11-летнего мальчика, который утонул.