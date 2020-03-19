На Закарпатті рятувальники перевезли через кордон зі Словаччиною майже 300 українців

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КИЇВ. 19 березня. УНН. На пункті пропуску “Ужгород-Вишнє-Нємєцьке” рятувальники перевезли до України 288 громадян у зв’язку з епідеміологічними заходами через коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

"Станом на 16:30 19 березня на пункті пропуску "Ужгород–Вишнє-Нємецьке" транспортом ДСНС перевезено 288 громадян. За цей період мобільний пункт обігріву відвідало 23 людини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники проводили роботу з дезінфекції основних місць масового перебування людей - адміністративні будівлі, супермаркети, дитячі майданчики, парки та центральні вулиці міста.

Нагадаємо, у зв’язку із введенням протиепідемічних заходів в Україні та за кордоном прикордонники проводять заходи для доставки громадян України, які перебувають на суміжній стороні кордону без транспортних засобів.

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