На Закарпатті рятувальники перевезли через кордон зі Словаччиною майже 300 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На пункті пропуску “Ужгород-Вишнє-Нємєцьке” рятувальники перевезли до України 288 громадян у зв’язку з епідеміологічними заходами через коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Закарпатській області.
"Станом на 16:30 19 березня на пункті пропуску "Ужгород–Вишнє-Нємецьке" транспортом ДСНС перевезено 288 громадян. За цей період мобільний пункт обігріву відвідало 23 людини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рятувальники проводили роботу з дезінфекції основних місць масового перебування людей - адміністративні будівлі, супермаркети, дитячі майданчики, парки та центральні вулиці міста.
Нагадаємо, у зв’язку із введенням протиепідемічних заходів в Україні та за кордоном прикордонники проводять заходи для доставки громадян України, які перебувають на суміжній стороні кордону без транспортних засобів.