На Закарпатье перевезли через границу со Словакией почти 300 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. На пункте пропуска "Ужгород-Вишне-Немецкое" спасатели перевезли в Украину 288 граждан в связи с эпидемиологическими мероприятиями из-за коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.
"По состоянию на 16:30 19 марта на пункте пропуска "Ужгород-Вишне-Немецкое" транспортом ГСЧС перевезено 288 граждан. За этот период мобильный пункт обогрева посетило 23 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели проводили работу по дезинфекции основных мест массового пребывания людей - административные здания, супермаркеты, детские площадки, парки и центральные улицы города.
Напомним, в связи с введением противоэпидемических мероприятий в Украине и за рубежом пограничники проводят мероприятия для доставки граждан Украины, которые находятся на смежной стороне границы без транспортных средств.