На Закарпатті на 10 діб арештують чоловіка, який незаконно вивіз медичні маски до Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На Закарпатті на 10 діб арештують чоловіка, який незаконно перетнув кордон з метою контрабанди медичних масок до Румунії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Судову владу України.
“Рахівський районний суд Закарпатської області визнав винуватим громадянина, мешканця міста Рахів, у справі про адміністративне правопорушення за вчинення злісної непокори законному розпорядженню чи вимогам працівника Державної прикордонної служби України під час перетину державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що 18 березня 2020 року, прикордонним нарядом “Прикордонний патруль” був виявлений та в подальшому затриманий громадянин України після перетинання державного кордону України, з України до суміжної країни Румунії та в зворотному напрямку поза пунктом пропуску через державний кордон України з метою переміщення медичних масок.
Так, під час затримання громадянин здійснив злісну непокору законній вимозі військовослужбовця Державної прикордонної служби, а саме на законну неодноразову вимогу зупинитись даний громадянин вдався до втечі також було здійснено один попереджувальний постріл в гору з АК-74.
“Він вину свою визнав, розкаявся у вчиненому та пояснив, що перетнув державний кордон з України в Румунію та в зворотному напрямку, з метою контрабанди медичних масок за грошову винагороду”, — додається у повідомленні.
Повідомляється, що адміністративне правопорушення вчинене в умовах світової пандемії коронавірусу COVID-19, в той час, коли державний кордон України потребує посиленого захисту в зв′язку з пандемією, коли в Україні дефіцит медичних масок в аптечних мережах, суд 19 березня 2020 року визнав винуватим громадянина за частиною першою статті 185-10 КУпАП та частиною першою статті 204-1 КУпАП та на підставі статті 36 КУпАП призначив покарання в межах санкції частини першої статті204-1 КУпАП у виді 10 (десяти) діб адміністративного арешту.
Поряд з цим, конфіскував у дохід держави гідрокостюм чорного кольору, який був вилучений у громадянина.
Постанова суду не набрала законної сили.
Нагадаємо, на Київщині поліція попередила продаж несертифікованих тестів на COVID-19. Чоловік збирався продавати їх через інтернет за 750 гривень.