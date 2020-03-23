На Закарпатье на 10 суток арестуют человека, который незаконно вывез медицинские маски в Румынию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На Закарпатье 10 суток арестуют человека, который незаконно пересек границу с целью контрабанды медицинских масок в Румынию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Судебную власть Украины.
“Раховский районный суд Закарпатской области признал виновным гражданина, жителя города Рахов, по делу об административном правонарушении за совершение злостного неповиновения законному распоряжению или требованиям работника Государственной пограничной службы Украины при пересечении государственной границы Украины любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины” , - говорится в сообщении.
Отмечается, что 18 марта 2020 года, пограничным нарядом “Пограничный патруль” был обнаружен и в дальнейшем задержан гражданин Украины после пересечения государственной границы Украины, из Украины в сопредельную страну Румынию и обратно вне пункта пропуска через государственную границу Украины с целью перемещения медицинских масок.
Так, во время задержания гражданин совершил злостное неповиновение законному требованию военнослужащего Государственной пограничной службы, а именно на законное неоднократное требование остановиться данный гражданин обратился в бегство также был осуществлен один предупредительный выстрел вверх с АК-74.
“Он вину свою признал, раскаялся в содеянном и пояснил, что пересек государственную границу из Украины в Румынию и обратно, с целью контрабанды медицинских масок за денежное вознаграждение”, — добавляется в сообщении.
Сообщается, что административное правонарушение совершено в условиях мировой пандемии коронавируса COVID-19, в то время, когда государственная граница Украины требует усиленной защиты в связи с пандемией, когда в Украине дефицит медицинских масок в аптечных сетях, суд 19 марта 2020 года признал виновным гражданина по части первой статьи 185-10 КУоАП и частью первой статьи 204-1 КоАП и на основании статьи 36 КоАП назначил наказание в пределах санкции части первой статти204-1 КоАП в виде 10 (десяти) суток административного ареста.
Наряду с этим, конфисковал в пользу государства гидрокостюм черного цвета, который был изъят у гражданина.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, в Киевской области полиция предупредила продажу несертифицированных тестов на COVID-19. Мужчина собирался продавать их через интернет за 750 гривен.