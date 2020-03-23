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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101211 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104577 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 106578 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105489 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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На Закарпатье на 10 суток арестуют человека, который незаконно вывез медицинские маски в Румынию

На Закарпатье на 10 суток арестуют человека, который незаконно вывез медицинские маски в Румынию

Киев  •  УНН

 • 11210 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. На Закарпатье 10 суток арестуют человека, который незаконно пересек границу с целью контрабанды медицинских масок в Румынию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Судебную власть Украины.

“Раховский районный суд Закарпатской области признал виновным гражданина, жителя города Рахов, по делу об административном правонарушении за совершение злостного неповиновения законному распоряжению или требованиям работника Государственной пограничной службы Украины при пересечении государственной границы Украины любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины” , - говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 марта 2020 года, пограничным нарядом “Пограничный патруль” был обнаружен и в дальнейшем задержан гражданин Украины после пересечения государственной границы Украины, из Украины в сопредельную страну Румынию и обратно вне пункта пропуска через государственную границу Украины с целью перемещения медицинских масок.

Так, во время задержания гражданин совершил злостное неповиновение законному требованию военнослужащего Государственной пограничной службы, а именно на законное неоднократное требование остановиться данный гражданин обратился в бегство также был осуществлен один предупредительный выстрел вверх с АК-74.

“Он вину свою признал, раскаялся в содеянном и пояснил, что пересек государственную границу из Украины в Румынию и обратно, с целью контрабанды медицинских масок за денежное вознаграждение”, — добавляется в сообщении.

Сообщается, что административное правонарушение совершено в условиях мировой пандемии коронавируса COVID-19, в то время, когда государственная граница Украины требует усиленной защиты в связи с пандемией, когда в Украине дефицит медицинских масок в аптечных сетях, суд 19 марта 2020 года признал виновным гражданина по части первой статьи 185-10 КУоАП и частью первой статьи 204-1 КоАП и на основании статьи 36 КоАП назначил наказание в пределах санкции части первой статти204-1 КоАП в виде 10 (десяти) суток административного ареста.

Наряду с этим, конфисковал в пользу государства гидрокостюм черного цвета, который был изъят у гражданина.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, в Киевской области полиция предупредила продажу несертифицированных тестов на COVID-19. Мужчина собирался продавать их через интернет за 750 гривен.

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