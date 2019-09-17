На Закарпатті місцева влада запевняє, що першачок не провалювався у шкільний туалет
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У селі Забрідь Хустського району Закарпатської області першокласник не провалювався у шкільний туалет, а лише вступив у нечистоти. Про це журналісту УНН повідомили у відділі освіти, молоді та спорту Хустської районної державної адміністрації після появи інформації, що першокласник провалився у вигрібну яму з фекаліями.
"Дитина лише вступила в фекалії, та після того, як вчитель помив взуття дитини, приступила до навчального процесу. Відповідно до повідомлення мами, притензій ні до класного керівника, ні до дирекції школи, ані до відділу освіти у неї немає", - повідомили у відділі освіти.
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У відділі РДА також зазначили, що проблема внутрішніх вбиралень у районі не нова, адже десятиліттями цьому питанню не приділялась належна увага, і тому, до кінця цього року,у Хустському районі планують реалізувати 9 проектів у цій сфері загальною вартістю більш ніж 8 млн грн.
Нагадаємо, напередодні кореспонденту УНН повідомили у Хустській РДА, що у селі Забрідь Хустського району Закарпатської області першокласник провалився у вигрібну яму з фекаліями.