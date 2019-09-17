На Закарпатье местные власти уверяют, что первоклассник не проваливался в школьный туалет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В селе Забродь Хустского района Закарпатской области первоклассник не проваливался в школьный туалет, а только вступил в нечистоты. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе образования, молодежи и спорта Хустской районной государственной администрации после появления информации, что первоклассник провалился в выгребную яму с фекалиями.
"Ребенок только вступил в фекалии, и после того, как учитель помыл обувь ребенка, приступил к учебному процессу. Согласно сообщению мамы, притензий ни к классному руководителю, ни к дирекции школы, ни к отделу образования у нее нет", - сообщили в отделе образования.
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В отделе РГА также отметили, что проблема внутренних туалетов в районе не нова, ведь десятилетиями этому вопросу не уделялось должное внимание, и поэтому, до конца этого года, в Хустском районе планируют реализовать 9 проектов в этой сфере общей стоимостью более 8 млн грн.
Напомним, накануне корреспонденту УНН сообщили в Хустский РГА, что в селе Забродь Хустского района Закарпатской области первоклассник провалился в выгребную яму с фекалиями.