На Закарпатье местные власти уверяют, что первоклассник не проваливался в школьный туалет

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 55697 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110848 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102701 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109804 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119444 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148167 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148580 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140443 просмотра

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5 марта, 15:49 • 187611 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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На Закарпатье местные власти уверяют, что первоклассник не проваливался в школьный туалет

На Закарпатье местные власти уверяют, что первоклассник не проваливался в школьный туалет

Киев  •  УНН

 • 17788 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. В селе Забродь Хустского района Закарпатской области первоклассник не проваливался в школьный туалет, а только вступил в нечистоты. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе образования, молодежи и спорта Хустской районной государственной администрации после появления информации, что первоклассник провалился в выгребную яму с фекалиями.

"Ребенок только вступил в фекалии, и после того, как учитель помыл обувь ребенка, приступил к учебному процессу. Согласно сообщению мамы, притензий ни к классному руководителю, ни к дирекции школы, ни к отделу образования у нее нет", - сообщили в отделе образования.

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В отделе РГА также отметили, что проблема внутренних туалетов в районе не нова, ведь десятилетиями этому вопросу не уделялось должное внимание, и поэтому, до конца этого года, в Хустском районе планируют реализовать 9 проектов в этой сфере общей стоимостью более 8 млн грн.

Напомним, накануне корреспонденту УНН сообщили в Хустский РГА, что в селе Забродь Хустского района Закарпатской области первоклассник провалился в выгребную яму с фекалиями.

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