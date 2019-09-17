На Закарпатье местные власти уверяют, что первоклассник не проваливался в школьный туалет

"Ребенок только вступил в фекалии, и после того, как учитель помыл обувь ребенка, приступил к учебному процессу. Согласно сообщению мамы, притензий ни к классному руководителю, ни к дирекции школы, ни к отделу образования у нее нет", - сообщили в отделе образования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве школьнице на голову упало дерево

В отделе РГА также отметили, что проблема внутренних туалетов в районе не нова, ведь десятилетиями этому вопросу не уделялось должное внимание, и поэтому, до конца этого года, в Хустском районе планируют реализовать 9 проектов в этой сфере общей стоимостью более 8 млн грн.

Напомним, накануне корреспонденту УНН сообщили в Хустский РГА, что в селе Забродь Хустского района Закарпатской области первоклассник провалился в выгребную яму с фекалиями.