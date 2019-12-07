На Закарпатті масштабна пожежа у магазині будматеріалів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Буштині на Закарпатті сталася масштабна пожежа у магазині будматеріалів. Про це УНН повідомили у пресслужбі УДСНС в області.
Повідомлення про пожежу в магазині будівельних матеріалів, що на вулиці Головній в смт Буштино Тячівського району, рятувальники отримали 7 грудня о 12:36.
Вже з прибуттям до місця перших пожежних розрахунків з'ясувалося, що площа пожежі становить близько 2000 кв. метрів. Було ухвалено рішення залучити додаткові сили.
"О 13:43 пожежу на площі близько 2000 кв. метрів локалізовано. Ліквідація триває", - вказали у відомстві.
Наразі на місці події працює вісім одиниць техніки та 35 осіб особового складу.
Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Наразі відомо про 5 загиблих.