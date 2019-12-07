На Закарпатье крупный пожар в магазине стройматериалов

Сообщение о пожаре в магазине строительных материалов, на улице Главной в пгт Буштино Тячевского района, спасатели получили 7 декабря в 12:36.

Уже спо прибытию к месту первых пожарных расчетов выяснилось, что площадь пожара составляет около 2000 кв. метров. Было принято решение привлечь дополнительные силы.

"В 13:43 пожар на площади около 2000 кв. метров локализован. Ликвидация продолжается", - указали в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работает восемь единиц техники и 35 человек личного состава.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Известно о 5 погибших.