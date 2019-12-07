На Закарпатье крупный пожар в магазине стройматериалов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Буштино на Закарпатье произошел масштабный пожар в магазине стройматериалов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе УГСЧС в области.
Сообщение о пожаре в магазине строительных материалов, на улице Главной в пгт Буштино Тячевского района, спасатели получили 7 декабря в 12:36.
Уже спо прибытию к месту первых пожарных расчетов выяснилось, что площадь пожара составляет около 2000 кв. метров. Было принято решение привлечь дополнительные силы.
"В 13:43 пожар на площади около 2000 кв. метров локализован. Ликвидация продолжается", - указали в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия работает восемь единиц техники и 35 человек личного состава.
Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Известно о 5 погибших.