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На Закарпатті досі підтопленими залишаються 11 обійсть і 330 га сільськогосподарських угідь –ОВА

На Закарпатті досі підтопленими залишаються 11 обійсть і 330 га сільськогосподарських угідь –ОВА

Київ • УНН

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Внаслідок сильних дощів було підтоплено 11 домогосподарств та 330 гектарів сільгоспугідь на Закарпатті, Україна. За словами начальника Закарпатського обласного управління водного господарства Віктора Микити, паводкова вода спадає, і більшість доріг відновлено.

На Закарпатті через інтенсивні дощі підтоплені 11 обійсть і 330 га сільськогосподарських угідь. Про ситуацію в регіоні розповів очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита, передає УНН.

Станом на 17:00 19 січня затопленими залишаються 250 га сільгоспугідь на Хустщині й 80 га на Берегівщині. Також відбувся перелив води через Н-09 Мукачево – Рогатин – Львів у районі с. Вільхівка на Хустщині, автошляхи місцевого значення сполученням Шаланки – Ком’яти і Ком’яти – Заріччя.

– повідомив голова Закарпатської ОВА.

Деталі

Микита розповів, що через інтенсивні опади 18 та 19 січня піднявся рівень води у більшості  річок і потічків на території області. Місцями це призвело до підтоплення людських помешкань та сільських угідь.

Очільник  ОВА зазначив, що на автошляхах вода вже відійшла і рух відновлено. І вода продовжує спадати.

На місцях переливів і підтоплень працюють фахівці ДСНС, поліції та представники громад, які за необхідності забезпечують дворогосподарства засобами відкачування води, обігріву та приготування їжі.

Віктор Микита також нагадав, що працюють пункти незламності, де можна зігрітися, підзарядити телефони й підключитися до інтернету.

За даними ДСНС рятувальники виїжджали для відкачування води у дитячий садок в Ужгороді, а також до приватних дворогосподарств в Перечині, Рахові, с. Сойми на Хустщині, селищі Дубове Тячівського району та інших населених пунктів.

За даними БУВР Тиси, на більшості річок спостерігається зниження рівнів води.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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