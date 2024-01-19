На Закарпатье до сих пор подтопленными остаются 11 дворов и 330 га сельскохозяйственных угодий - ОВА

Три из четырех выполнены: Шмыгаль об успехах Украины с дополнительными рекомендациями ЕС

Украина выполнила три из четырех рекомендаций ЕС, четвертая, законопроект о лоббировании, сейчас находится на рассмотрении. Цель - привести украинское законодательство в соответствие с европейским, ускорить процесс обретения членства в ЕС.