На Закарпатті через смерть медсестри від коронавірусу родині виплатили понад 1,5 млн грн

"Для родини медичної сестри інфекційного відділення із Закарпаття, яка померла внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України профінансував страхову виплату у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень за рахунок коштів державного бюджету. Допомога була перерахована Фондом сьогодні, 7 серпня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів.

"Загалом станом на сьогодні ФССУ профінансовано державні допомоги відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" для семи родин медичних працівників", - додали в повідомлені.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.